«Нафтогаз» уверяет: несмотря на похолодание, газа в хранилищах хватит до конца отопительного периода

На сегодня в подземных хранилищах находится 10,4 млрд куб. м газа, что на 2 млрд куб. м больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Природного газа в подземных газовых хранилищах Украины хватит для прохождения нашей страной нынешнего отопительного периода, даже несмотря на похолодание, которое наблюдается в последние дни.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

«Синоптики прогнозируют еще морозы, но до календарной весны осталось всего три дня. Надеемся, что март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что на сегодня в подземных хранилищах находится 10,4 млрд куб. м газа, что на 2 млрд куб. м больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона. К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) Украина накопила в подземных хранилищах рекордные 16,8 млрд кубометров газа. Согласно ранее озвученным оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина выйдет из отопительного сезона с запасами газа на уровне 8-9 млрд куб. м.

На фоне похолодания, начиная с 25 февраля, госкомпания-оператор ГТС «Укртранстгаз» увеличила отбор газа из подземных хранилищ до рекордного уровня 101 млн куб. м в сутки.