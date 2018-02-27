США обгонят Россию по добыче нефти: эксперты назвали сроки

По прогнозам МЭА, США обойдут Россию по добыче "черного золота" не позднее 2019 года.

США обойдут Россию как крупнейшего производителя нефти самое позднее к 2019 году за счёт прироста добычи сланцев, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник.

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В следующем году точно обойдут, а, может, уже и в этом, уточнил он. “Добыча ресурсов сланцевой нефти в США растёт ударными темпами... США очень скоро станут основным производителем нефти”, – сказал Бироль в интервью Рейтер.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), объём производства нефти в США держался на уровне 10,27 миллиона баррелей в сутки на неделе к 16 февраля.

Таким образом, США уже опережают Саудовскую Аравию и лишь немного отстают от России.

В своём февральском обзоре EIA повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Ведомство полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Глава МЭА также сказал, что не ждёт пика нефтедобычи в США до 2020 года. По его расчётам, сокращения объёма производства сырья в стране в ближайшие четыре-пять лет также ждать не стоит.

Стремительный рост добычи в США остаётся одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+, которые договорились об ограничении добычи сырья ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

В декабре 2016 года Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и несколько стран вне картеля, включая Россию, условились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

Кроме того, США в настоящий момент активно наращивают экспорт нефти, в том числе в Азию, ударяя тем самым по позициям ОПЕК и РФ в регионе.

В то же время импорт нефти в США на прошлой неделе снизился на 1,6 миллиона баррелей в сутки до 4,98 миллиона баррелей в сутки – минимального значения с 2001 года.

Бироль добавил, что ожидает прироста добычи нефти и в других странах. “Канада, особенно это касается нефтеносных песков, и Бразилия с её шельфовыми проектами. Эти две страны будут мощными драйверами (роста предложения нефти, помимо США)”, – сказал он.

Что касается спроса, то его рост, по оценке главы МЭА, составит около 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.