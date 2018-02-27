Премьер о цене на газ: кто "ездит на Audi", заплатит полную цену, а нуждающиеся получат субсидии

Гройсман отметил, что Кабмин насколько возможно сдерживает цену на газ, но после создания рынка газа цену устанавливать никто не будет.

Правительство Украины насколько возможно сдерживает граничную цену на газ для населения, однако после создания рынка газа цену устанавливать никто не будет.

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Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ.

"Если цену газа, граничную, пока устанавливает правительство, то закон о рынке газа предусматривает, что уже никто не будет устанавливать. И правительство тоже. Я пока что сдерживаю, насколько могу", - сказал премьер.

При этом премьер подчеркнул, что нуждающиеся в поддержке для оплаты коммунальных платежей получат субсидии.

"Тот, кто ездит на Audi, заплатит полную цену, а тот, кто получает минимальную пенсию, за него заплатит государство", - подчеркнул Гройсман.

Также глава правительства призвал местные органы власти поддерживать процесс повышения энергоэффективности.

"Сколько вы потребляете, на каком оборудовании, эффективном или неэффективном, работаете, зависит не от Гройсмана, а от конкретного местного главы... Если потреблять в два-три раза меньше газа, то и платежки будут в два-три раза меньше", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что правительство не будет повышать цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне. В то же время, установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

24 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша. По словам Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

8 февраля Гройсман сообщил, что Кабмин находится в диалоге с МВФ о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан.