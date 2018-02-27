Премьер о цене на газ: кто "ездит на Audi", заплатит полную цену, а нуждающиеся получат субсидии
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Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ.
"Если цену газа, граничную, пока устанавливает правительство, то закон о рынке газа предусматривает, что уже никто не будет устанавливать. И правительство тоже. Я пока что сдерживаю, насколько могу", - сказал премьер.
При этом премьер подчеркнул, что нуждающиеся в поддержке для оплаты коммунальных платежей получат субсидии.
"Тот, кто ездит на Audi, заплатит полную цену, а тот, кто получает минимальную пенсию, за него заплатит государство", - подчеркнул Гройсман.
Также глава правительства призвал местные органы власти поддерживать процесс повышения энергоэффективности.
"Сколько вы потребляете, на каком оборудовании, эффективном или неэффективном, работаете, зависит не от Гройсмана, а от конкретного местного главы... Если потреблять в два-три раза меньше газа, то и платежки будут в два-три раза меньше", - отметил Гройсман.
Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что правительство не будет повышать цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне. В то же время, установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
24 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша. По словам Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.
8 февраля Гройсман сообщил, что Кабмин находится в диалоге с МВФ о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан.