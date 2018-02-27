Кабмин продолжает переговоры с МВФ по новой цене на газ – вице-премьер Кистион

После достижения договорённостей решение будет опубликовано.

Кабинет министров Украины находится в состоянии переговоров на уровне технической миссии Международного валютного фонда, после достижения договорённостей решение будет опубликовано, сообщил журналистам профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"Сейчас идут переговоры на уровне технической миссии. Как только они будут завершены, вы будете проинформированы", - сказал Кистион в кулуарах энергетического форума "Увеличение национальной добычи, диверсификации и надежности энергоснабжения путем реформ, прозрачности и модернизации".

Как сообщал УНИАН, вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

На сегодня предельная цена на газ для населения в Украине составляет 6,9 гривни за кубометр. Она состоит из цены газа как товара (определяется Кабмином) и стоимости его транспортировки (определяется Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).