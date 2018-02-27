В "Нафтогазе" подтвердили: "Газпром" прекратил выставлять счета за поставленный боевикам газ

Российский монополист прекратил выставлять счета за потребленный на оккупированных Россией территориях газ Украине.

Российский газовый монополист "Газпром" прекратил выставлять счета национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" за поставленный на временно оккупированные территории Донбасса газ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время энергетического форума сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Да, это правда", - сказал топ-менеджер "Нафтогаза" в ответ на вопрос о прекращении "Газпромом" соответствующих поставок.

Также он подтвердил, что российская компания не выставляет счета за весь 2017 и начало 2018 года.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" требует от "Нафтогаза" 1,3 миллиарда долларов за газ, который был поставлен на временно оккупированные территории Донбасса.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор "Газпрома" и "Нафтогаза", указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации.