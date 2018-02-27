«Нафтогаз» возобновил импорт газа из ЕС

По словам коммерческого директора, импорт возобновили в объеме 12 млн кубометров в сутки.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в последние дни возобновил импорт природного газа из стран ЕС в объеме 12 млн куб. м в сутки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время энергетического форума сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Да, возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии», - сказал он, добавив, что компания импортирует топливо в режиме 12 млн кубометров в сутки. По его словам, эти поставки не повлияют на ценовое предложение «Нафтогаза» промышленности на март этого года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС с 1 февраля этого года.