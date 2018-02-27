В Крыму произошел новый блэкаут: часть полуострова осталась без света
В Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии.
Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Управления МЧС России по Крыму.
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Утром во вторник, 27 февраля, были обесточены населенные пункты в четырех районах Крыма из-за сильного порывистого ветра.
Кроме того, пострадали от непогоды и остаются без электричества жители села Яковенково в Ленинском районе.
27 февраля из-за непогоды Керченская паромная переправа прекратила работу, в очереди на паром скопилось более 420 автомобилей и около 20 автобусов.