В Крыму произошел новый блэкаут: часть полуострова осталась без света

Авария частично обесточила восток оккупированного Россией Крыма.

В Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии.

Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Управления МЧС России по Крыму.

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Утром во вторник, 27 февраля, были обесточены населенные пункты в четырех районах Крыма из-за сильного порывистого ветра.

Кроме того, пострадали от непогоды и остаются без электричества жители села Яковенково в Ленинском районе.

27 февраля из-за непогоды Керченская паромная переправа прекратила работу, в очереди на паром скопилось более 420 автомобилей и около 20 автобусов.