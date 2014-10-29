Цены на нефть держатся выше отметки $86 на фоне ожидания решения Федрезерва США

На мировых торгах в среду, 29 октября, цены на нефть Brent держатся выше отметки $86 за баррель на фоне ожидания решения ФРС США по монетарной политике и статданных по динамике запасов топлива в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,44 до $86,47 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,37 до $81,79 за баррель.

Читайте такжеИран планирует значительно увеличить добычу нефтиВо вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США выросли на 3,2 миллиона баррелей до 375,1 миллиона баррелей на неделе, завершившейся 24 октября, что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. В среду вечером свои данные обнародует Управление энергетической информации США.

В среду также завершится двухдневное заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор объявит об окончании программы скупки облигаций, известной как количественное смягчение. В то же время чиновники продолжают заявлять, что не торопятся повышать ключевую ставку.

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