Прокуратура проверит законность передачи месторождения на Полтавщине компании из окружения Порошенко – документ

18:53, 27 февраля 2018
Энергетика
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Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН

«Отправляю для принятия решения обращение адвоката Олешко О.П, поданное в интересах ПАО «Укрнафта» по иску ПАО «Укрнафта» к Государственной службе геологии и недр Украины и ООО «Аркона Газ-Энергия» по отмене приказа и обязательства совершить определенные действия», - сказано в документе, подписанном начальником управления представительства интересов государства в суде Игорем Суховетруком.

При этом в документе сказано, что при наличии оснований прокуратура должна принять все меры реагирования, в том числе предусмотренные статьей 23 о прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, судья Киевского апелляционного административного суда Евгений Чаку назначил на 28 февраля дебаты по иску "Укрнафты" к Государственной службе геологии и недр и компании "Аркона Газ-Энергия" с требованием отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Иск в Киевский апелляционный админсуд был подан после того, как в ноябре 2017 года Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск «Укрнафты» по существу, указывая, что компания пропустила сроки подачи иска.

Юристы «Укрнафты» считает такое решение суда незаконным, а также отмечают, что Госгеонедра вошли в сговор с судом и применили к ним грубые манипулятивные технологии.

Недавно журналисты  «Радио «Свободы» в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением президента Петра Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников «Арконы Газ –Энергия» с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента Петра Порошенко.

После этого юристы "Укрнафты" заявили, что есть все основания говорить о наличии опосредованного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева.

В конце прошлой недели президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук предположил, что поскольку фирма "Аркона Газ-Энергия" связана с окружением Порошенко, то правоохранительные органы вряд ли добросовестно возьмутся за расследования этого дело. Однако ситуация изменится после того, как Порошенко покинет пост президента страны.

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