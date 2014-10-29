У Порошенко хотят ограничить поставки "Газпрома" в Украину 30% годового потребления газа

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Читайте такжеУкраина за 9 месяцев сократила импорт газа на 18%

«С 2018 введение в действие нормы о том, что ни одна иностранная страна или компания не может быть источником снабжения более 30% от годового объема потребления Украиной газа», - говорится в документе.

Как отмечается в документе, Украина будет продолжать увеличение импорта газа из ЕС путем расширения технических возможностей поставок по направлению европейского газотранспортного коридора «Север-Юг».

Кроме этого, парламентская коалиция ставит задачу по диверсификации поставщиков топлива для атомных электростанций и услуг на отдельных стадиях ядерно-топливного цикла.

Ранее Порошенко заявлял, что диверсифицировать поставки газа в Украину можно за 2-3 года.

Справка УНИАН. Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая 2014 года.

Кроме этого, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскание с Украины долга за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.