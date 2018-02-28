Украина из-за холодов увеличила отбор газа из хранилищ до рекордного за два года уровня

Несмотря на рост потребления газа, запасов «голубого» топлива хватит для комфортного прохождения всего отопительного периода 2017-2018 годов, уверяют в «Укртрансгазе».

Украина из-за снижения температуры воздуха увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

«Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода - до 115 млн кубометров», - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что из-за похолодания суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.

«Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона. К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) Украина накопила в подземных хранилищах рекордные 16,8 млрд кубометров газа.

Из-за резкого похолодания, с 24 на 25 февраля отбор газа из подземных хранилищ вырос до максимального уровня за отопительный период 2017-2018 годов – 101 млн куб. м в сутки.