В Крыму оккупанты готовят десятки исков к Украине из-за отсутствия света: скисло молоко и потратились на генераторы

Иски будут подавать не чиновники, а жители полуострова и работающие в Крыму предприятия.

Оккупационные власти Крыма готовят несколько десятков исков к Украине из-за энергетической блокады полуострова.

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Об этом рассказал так называемый руководитель экспертного совета при «Совете министров Крыма» Александр Молохов, сообщает «Новая газета».

«Иски будут подавать не чиновники, а жители полуострова и работающие в Крыму предприятия, пострадавшие от блэкаута, — заявил Молохов. — Если человеку пришлось купить дизель-генератор, если у него из-за перебоев с электричеством сорвалась медицинская операция, или он понес какие-то иные убытки — он может потребовать от Украины возмещения».

«Один из наших клиентов, Алуштинский молокозавод, будет предъявлять иск за скисшее молоко: продукция испортилась из-за перебоев с электричеством» — отметил он.

По его словам, иски будут поданы в украинские суды. Тот факт, что Украина не признает российский статус Крыма, по словам Молохова, препятствием не является.

Молохов отметил, что в случае с юрлицами в исках указываются два адреса регистрации: украинский и российский.

«То есть говорим, что предприятие существует, как субъект украинского права, но в то же время указываем, что в 2014 году оно было зарегистрировано и как российское юридическое лицо. В случае с физлицами ситуация аналогична: большинство крымчан имеют как гражданство РФ, так и гражданство Украины. Иски нами подаются в полном соответствии с украинским законодательством, на украинском языке и так далее. При этом мы не питаем иллюзий, что в Украине эти иски будут удовлетворены. Просто это необходимый этап, который нужно пройти перед ЕСПЧ», — добавил Молохов.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры линий электропередач, в результате чего прекратилась подача электричества с материковой территории на полуостров.

В начале 2016 года "первый вице-премьер" пророссийского оккупационного крымского правительства Михаил Шеремет заявил, что Крым "окончательно" отказался от поставок электроэнергии из Украины. Он заявил, что полуостров способен покрыть потребности в энергетике за счет наращивания собственной генерации и поставок из Краснодарского края через энергомост.

До этого Крым на 80% зависел от украинской электроэнергии. В результате энергоблокады на протяжении нескольких месяцев подача электричества потребителям полуострова была ограничена.

Президент Украины Петр Порошенко тогда заявлял, что Киев готов подписать договор о поставке электроэнергии в Крыму при условии, что полуостров в договоре будет значиться как часть Украины.