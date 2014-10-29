Будущая коалиция намерена до конца 2015 года разделить "Нафтогаз"

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, обнародованном «Блоком Петра Порошенко».

«Выделение деятельности по транспортировке и подземному хранению газа из структуры НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.

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Кроме этого, коалиция ставит задачу до конца 2015 года привлечь квалифицированных инвесторов к управлению активами газотранспортной системы и подземных хранилищ газа при 100% сохранении имущества в государственной собственности.

Также в документе отмечается, что с января 2015 года Украина должна перейти на новую тарифную систему транспортировки газа «вход-выход».

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, 49% акций которой будет продано инвесторам из США и ЕС.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

Кроме этого, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.