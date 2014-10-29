Будущая коалиция намерена до конца 2015 года разделить "Нафтогаз"
Новая парламентская коалиция хочет до конца 2015 года провести комплексную реорганизацию НАК «Нафтогаз Украины», разделив государственный холдинг по сферам ведения газового бизнеса.
Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, обнародованном «Блоком Петра Порошенко».
«Выделение деятельности по транспортировке и подземному хранению газа из структуры НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.
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Кроме этого, коалиция ставит задачу до конца 2015 года привлечь квалифицированных инвесторов к управлению активами газотранспортной системы и подземных хранилищ газа при 100% сохранении имущества в государственной собственности.
Также в документе отмечается, что с января 2015 года Украина должна перейти на новую тарифную систему транспортировки газа «вход-выход».
Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, 49% акций которой будет продано инвесторам из США и ЕС.
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.
Кроме этого, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.