Против коллегии судей, рассматривающих дело компании из окружения Порошенко, открыли дисциплинарное производство

Информация об открытии дисциплинарного производства стада известна только сегодня утром.

Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий открыл дисциплинарное производство против коллегии Киевского апелляционного административного суда во главе с Евгением Чаку, которая рассматривает дело о незаконные передачи крупнейшего нефтегазового месторождения Полтавской области компании из окружения президента Петра Порошенко.

Об этом заявил в ходе судебного заседания Киевского апелляционного админсуда представитель компании «Укрнафта», которая также претендует на это же месторождение.

В связи с оказанием давления на судей, юристы «Укрнафты» потребовали от коллегии взять самоотвод.

«Это прямое административное давление на коллегию судей путем побуждения принятия необходимых для компании «Аркона Газ-Инвест» решений», - заявил адвокат «Укрнафты», уточнив, что информация об открытии дисциплинарного производства стада известна только сегодня утром.

Однако, посовещавшись в течение пяти минут, коллегия судей отклонила ходатайство «Укрнафты».

Как сообщал УНИАН, судья Киевского апелляционного административного суда Евгений Чаку назначил на 28 февраля дебаты по иску "Укрнафты" к Государственной службе геологии и недр и компании "Аркона Газ-Энергия" с требованием отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Иск в Киевский апелляционный админсуд был подан после того, как в ноябре 2017 года Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск «Укрнафты» по существу, указывая, что компания пропустила сроки подачи иска. Юристы «Укрнафты» считают такое решение суда незаконным, а также отмечают, что Госгеонедра вошли в сговор с судом и применили к ним грубые манипулятивные технологии.

Недавно журналисты «Радио «Свобода» в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников «Арконы Газ –Энергия» с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

После этого юристы "Укрнафты" заявили, что есть все основания говорить о наличии опосредованного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева. В конце прошлой недели президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук предположил, что поскольку фирма "Аркона Газ-Энергия" связана с окружением Порошенко, то правоохранительные органы вряд ли добросовестно возьмутся за расследования этого дело. Однако ситуация изменится после того, как Порошенко покинет пост президента страны.