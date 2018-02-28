Против коллегии судей, рассматривающих дело компании из окружения Порошенко, открыли дисциплинарное производство

12:20, 28 февраля 2018
Энергетика
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Юристы «Укрнафты» потребовали от коллегии взять самоотвод / фото УНИАН

Об этом заявил в ходе судебного заседания Киевского апелляционного админсуда представитель компании «Укрнафта», которая также претендует на это же месторождение.

В связи с оказанием давления на судей, юристы «Укрнафты» потребовали от коллегии взять самоотвод.  

«Это прямое административное давление на коллегию судей путем побуждения принятия необходимых для компании «Аркона Газ-Инвест» решений», - заявил адвокат «Укрнафты», уточнив, что информация об открытии дисциплинарного производства стада известна только сегодня утром.

Однако, посовещавшись в течение пяти минут, коллегия судей отклонила ходатайство «Укрнафты».

Как сообщал УНИАН, судья Киевского апелляционного административного суда Евгений Чаку назначил на 28 февраля дебаты по иску "Укрнафты" к Государственной службе геологии и недр и компании "Аркона Газ-Энергия" с требованием отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Иск в Киевский апелляционный админсуд был подан после того, как в ноябре 2017 года Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск «Укрнафты» по существу, указывая, что компания пропустила сроки подачи иска. Юристы «Укрнафты» считают такое решение суда незаконным, а также отмечают, что Госгеонедра вошли в сговор с судом и применили к ним грубые манипулятивные технологии.

Недавно журналисты «Радио «Свобода» в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников «Арконы Газ –Энергия» с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

После этого юристы "Укрнафты" заявили, что есть все основания говорить о наличии опосредованного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева. В конце прошлой недели президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук предположил, что поскольку фирма "Аркона Газ-Энергия" связана с окружением Порошенко, то правоохранительные органы вряд ли добросовестно возьмутся за расследования этого дело. Однако ситуация изменится после того, как Порошенко покинет пост президента страны.

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Теги: #суд#Укрнафта