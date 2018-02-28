«Нафтогаз» ищет пиарщиков для противодействия проектам «Газпрома» в ЕС – заплатит почти 60 миллионов гривень

Компания-участник тендера не должна быть связана с органами власти России и не должна действовать в интересах «Газпрома».

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» объявил тендер на закупку PR-услуг ожидаемой стоимостью 59 млн грн на территории стран ЕС для положительного освещения деятельности компании и реформ в энергосекторе Украины, а также для освещения рисков, которые связаны с реализацией проекта обходного газопровода «Северный поток-2», который строит российский «Газпром». Сообщение о проведении тендера опубликовала пресс-служба "Нафтогаза".

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По информации компании, PR-услуги должны быть нацелены на создание положительного имиджа "Нафтогаза" и реформ в энергетическом секторе Украины в европейских странах, формирование восприятия газового рынка Украины как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка, а также на освещение рисков и других аспектов строительства газопровода «Северный поток-2».

Согласно сообщению, компания-участник тендера не должна быть связана с органами власти России и не должна действовать в интересах «Газпрома».

«Ожидаемая стоимость закупки составляет 59 млн грн», - сообщили в "Нафтогазе", добавив, что заявки от PR-компаний будут приниматься до 2 апреля 2018 года, а срок действия договора - один год.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года, для противодействия реализации проекта «Северный поток-2», «Нафтогаз» нанял американскую юридическую компанию Yorktown Solutions, которая должна лоббировать интересы украинского госхолдинга в Вашингтоне. Стоимость контракта с Yorktown Solutions до конца этого года составляет 37 тыс. долл. В начале декабря украинский госхолдинг объявил о планах нанять PR-компанию, которая будет работать в США и ЕС.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Этот проект может лишить Украину части доход от транзита газа, которые в 2017 году достигнут 3 млрд долл.