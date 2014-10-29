Еврокомиссар: шансы на подписание сегодня газового соглашения - 50 на 50

Вероятность того, что газовые переговоры между Украиной и Россией будут завершены в среду в Брюсселе составляет 50%.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер в эфире немецкого телевидения, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

"50 на 50", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько вероятным является подписание газового соглашения между Украиной и РФ в среду в Брюсселе.

"Нам нужны финансовые ресурсы для предварительной оплаты новых поставок газа", сказал Эттингер, отметив, что согласованная цена $385 для временной поставки газа РФ зимой является справедливой.

Напомним, что 29 октября в Брюсселе должен состояться очередной раунд трехсторонних газовых переговоров Украина-РФ-ЕС.

Ожидается, что во время встречи будет подписан временный договор по газоснабжению.

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Стоит отметить, что для Эттингера встреча в среду, скорее всего, будет последней возможностью поспособствовать решению газового спора между Украиной и ЕС, поскольку с 1 ноября к работе приступает новый состав Еврокомиссии.