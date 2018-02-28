Утвержден наблюдательный совет нового оператора ГТС

Представителями государства в наблюдательном совете являются Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.

Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило наблюдательный совет нового оператора газотранспортной системы страны – «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

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Согласно сообщению пресс-службы Минэнергоугля, соответствующий приказ подписал министр энергетики Игорь Насалик.

«Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило наблюдательный совет нового независимого оператора газотранспортной системы - «Магистральные газопроводы Украины» на основании решения Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий, в который входят наблюдатели от дипломатических учреждений и международных финансовых организаций. Соответствующий приказ сегодня подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик». – сказано в сообщении.

Так, независимыми директорами наблюдательного совета «МГУ» стали Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторном органе E-Control. Представителями государства в наблюдательном совете являются Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.

В пресс-службе также отметили, что международные организации - Представительство Европейского Союза в Украине, ЕБРР, Всемирный банк, Посольство Франции в Украине, Секретариат энергетического сообщества - высоко оценили прозрачность конкурсного отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

В январе этого года Кабмин отстранил менеджмент «Нафтогаза» от процесса поиска партнера для управления украинской ГТС, включив в ответственную рабочую группу только председателя наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.