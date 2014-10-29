У Порошенко хотят установить единую цену на газ для населения и предприятий

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

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В документе отмечается, что конечные розничные цены на природный газ для населения и тарифы на тепло будут поэтапно приведены к экономически обоснованному уровню в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом.

«При этом будет осуществлен переход к адресным дотациям социально уязвимым слоям населения, размер и механизм администрирования которых должен определяться на местном уровне», - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что населению могут установить коммерческую цену за потребление газа сверх нормы.