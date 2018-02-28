Цены на энергоносители должен определять рынок, а не чиновники – Порошенко

Президент уверен, что в Украине необходимо создать энергетическую биржу.

Цены на энергоносители, такие как газ и уголь, должен определять рынок, а не чиновники, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеПредседатель НКРЭКУ пытался через суд скрыть от НАБУ документы о тарифах на электричество - СМИ

"Я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать: или у нас коммунизм и социализм, и цены будут утверждаться сверху – чиновником… или они будут определяться рынком - спросом и предложением с учетом импортных поставок, и это точно не является делом президента. Я точно уверен, что биржу нужно создать, и реализация должна происходить на биржевых условиях, должен быть создан рынок, и это абсолютно реально", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что цена на энергоносители в будущем должна определяться на украинской энергетической бирже, тогда как сейчас она базируется на европейских индексах.

"Я никогда не собирался становиться на его защиту (формулы Роттердам+" - УНИАН), так как это просто биржевой показатель... Не подходит "Роттердам+", предложите "Варшаву+", "Бремен+". Мне ни то, ни другое не нравится", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

Предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.