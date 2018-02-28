"Укрнафта" проиграла суд малоизвестной компании из окружения Порошенко

Накануне член Высшего совета правосудия Маловацкий открыл дисциплинарное производство против судей, рассматривающих законность предоставления компании "Аркона Газ-Энергия" лицензии на крупнейшее нефтяное месторождение.

Киевский апелляционный административный суд отклонил иск компании "Укрнафта", требовавшей отменить решение суда первой инстанции о признании законной выдачи вне конкурса и по заниженной цене лицензии на разработку крупнейшего в стране нефтяного месторождения в Полтавской области малоизвестной компании "Аркона Газ-Энергия", принадлежащей окружению президента Петра Порошенко.

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Такое решение суд принял 28 февраля, потратив на рассмотрение дела менее часа.

"Суд постановил апелляционную жалобу компании "Укрнафта" оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставить без изменений. Постановление вступает в силу с момента опубликования и решение может быть обжаловано в течении 30 дней путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд Украины", - зачитал вердикт суда председательствующий на заседании судья Евгений Чаку.

Перед этим представитель "Укрнафты" призвал коллегию судей взять самоотвод в связи с появившейся информацией о том, что член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, имеющий отношение к "Арконе Газ-Энергия", открыл дисциплинарное производство против судебной коллегии во главе с судьей Евгением Чаку, которая как раз 28 февраля и рассматривает законность предоставления "Арконе Газ-Энергия" лицензии на крупнейшее в стране Свистунковско-Черноволуцкое месторождение в Полтавской области.

"Это прямое административное давление на коллегию судей путем побуждения принятия необходимых для компании "Аркона Газ-Энергия» решений", - заявил адвокат "Укрнафты", уточнив, что информация об открытии дисциплинарного производства стала известна только сегодня утром.

Однако после пятиминутного совещания коллегия судей отказалась брать самоотвод.

"Суд решил оставить заявление "Укрнафты" без рассмотрения, поскольку такое заявление является злоупотреблением процессуальными правами", - не совсем уверенно заявил судья Чаку.

В ходе дальнейших дебатов представители "Укрнафты" снова указали апелляционному суду на грубейшее нарушение их процессуальных прав со стороны суда первой инстанции, который отказался рассматривать дело по существу и течении 15 минут принял заведомо неправосудное дело, ссылаясь на истечение срока подачи иска, и просили суд отправить дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

"Мы неоднократно заявляли – мы не пропустили сроки. Мы обратились сразу, как только узнали о нарушении нашего права на получение лицензии и с момента принятия Госгеонедр обжалуемого приказа от 18 мая 2017 года", - сказал защитник "Укрнафты".

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Кроме того, представитель "Укрнафты" предоставил суду документы о том, что должностные лица Госгеонедр совершили служебный подлог – значительно уменьшили ранее утвержденные ими же данные запасов углеводородов в Свистунковско-Черноволуцком месторождении, позволив "Арконе Газ-Энергии" получить лицензию всего за 3,8 миллиона гривень, вместо уплаты свыше 100 миллионов гривень.

Однако судьи даже не стали рассматривать этот документ и встали на сторону представителей Госгеонедр и частной компании "Аркона Газ-Энергия", которые в унисон требовали только одного – отклонить иск "Укрнафты".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск "Укрнафты" по существу, указывая, что компания пропустила сроки подачи иска. Юристы "Укрнафты" считают такое решение суда незаконным, а также отмечают, что Госгеонедр вошла в сговор с частной компанией "Аркона Газ-Энергия" и применила к ним грубые манипулятивные технологии.

Недавно журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Арконы Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента. После этого юристы "Укрнафты" заявили, что есть все основания говорить о наличии опосредованного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева.

Ранее "Укрнафта" обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства Госгеонедр, предоставивших малоизвестной компании лицензию на разработку крупнейшего в стране месторождения без конкурса и по значительной заниженной цене.

Однако заняться проверкой Генпрокуратура поручила прокуратуре Киева.

Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук предположил, что поскольку фирма "Аркона Газ-Энергия" связана с окружением Порошенко, то правоохранительные органы вряд ли добросовестно возьмутся за расследования этого дело. Однако ситуация изменится после того, как Порошенко покинет пост президента страны.