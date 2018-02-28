Украина в январе сократила потребление газа и угля

Украина в январе сократила потребление газа на 6,9%, угля - на 11,8%.

Украина в январе 2018 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,9% - до 4,846 миллиарда кубометров, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2017 года потребление газа в январе выросло на 17,5%.

Также в январе 2018 года Украина сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,8% - до 4,382 миллиона тонн.

Сообщается, что по сравнению с декабрем прошлого года потребление угля в январе выросло на 7,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году снизила потребление газа на 6,3% - до 28,4 миллиарда кубометров.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.