Историческая победа: "Нафтогаз" окончательно выиграл у "Газпрома" спор в Стокгольмском арбитраже

По итогу рассмотрения двух дел, российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании с российским газовым монополистом «Газпром».

Согласно этого решения, арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Арбитраж постановил выплатить «Нафтогаз» 4,63 млрд долл. По итогам двух арбитражных производств «Газпром» должен 2,56 млрд долл.», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации «Газпромом» транзита объемов газа, которые не отвечали требованиям контракта.

«Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» касательно штрафов за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

В декабре 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение, сегодняшнее, касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.