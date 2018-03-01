Стокгольмский арбитраж не удовлетворил два требования "Нафтогаза"

Трибунал в Стокгольме не поддержал требования Нафтогаза относительно пересмотра тарифа на транзит и транзитного контракта.

В рамках решения Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз Украины" были отклонены требования о пересмотре тарифа на транзит и транзитного контракта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Трибунал не поддержал требование Нафтогаза относительно пересмотра тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, поданная Нафтогазом в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Трибунал также не удовлетворил требование Нафтогаза пересмотреть транзитный контракт согласно европейскому и украинскому энергетическому и конкурентному законодательству, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинской власти и не входит в компетенцию Трибунала по этому делу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко поздравил Украину с исторической победой в деле "Нафтогаз" против "Газпрома""Теперь надо пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - привела пресс-служба слова главы Нафтогаза Андрея Коболева.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который закупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогом первого решения «Нафтогаз» остался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение, сегодняшнее, касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл. Украина выиграла 4 млрд 630 млн долларов, которые Газпром должен компенсировать за прошлые периоды.