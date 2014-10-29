«Укртрансгаз» возьмет в «Укргазбанке» кредит на 360 млн гривень

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, возьмет в «Укргазбанке» кредит на сумму 360 млн грн. для пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредит сроком на 1 год.

Конечный срок подписания кредитного договора – 22 ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в январе-сентябре 2014 года получил чистый убыток 795,147 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года закончил с чистой прибылью 199,848 млн грн.

Компания по состоянию на сентябрь 2014 года предоставила своим кредиторам в качестве заставы природный газ на общую сумму 500 млн грн.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».