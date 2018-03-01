В "Газпроме" выразили несогласие с решением Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза"

В "Газпроме" заявили о возникшем из-за решения дисбалансе и пообещали защищать свои права всеми законными способами.

Арбитраж в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов, по результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов США, сообщает "Газпром".

Читайте такжеПорошенко поздравил Украину с исторической победой в деле "Нафтогаз" против "Газпрома"Как передает РИА Новости, в "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража, указав, что по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. В компании пообещали защищать свои права всеми законными способами.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.