В "Газпроме" выразили несогласие с решением Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза"

04:52, 01 марта 2018
Энергетика
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В компании заявили о возникшем дисбалансе / Фото УНИАН

Читайте такжеПорошенко поздравил Украину с исторической победой в деле "Нафтогаз" против "Газпрома"Как передает РИА Новости, в "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража, указав, что по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. В компании пообещали защищать свои права всеми законными способами.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

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Теги: #Нафтогаз и Газпром#исковые требования к Газпрому