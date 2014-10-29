Совет Федерации РФ разрешил "Газпрому" не платить Украине за транзит

Совет Федерации РФ одобрил сегодня закон, который предоставляет "Газпрому" возможность оплачивать транзит газа через Украину за счет долга "Нафтогаза", сообщает ТАСС.

Закон допускает проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами - экспортерами газа природного в газообразном состоянии и нерезидентами договоров, предусматривающих куплю-продажу газа, и договоров об оказании нерезидентами услуг по его транзиту через территории иностранных государств.

При этом резиденты будут вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ при проведении такого зачета. Соответствующие нормы вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Первоначально с такой инициативой выступал "Газпром".

Как ранее передавал ТАСС, данные нормы позволяют оплачивать транзит российского газа через Украину за счет долга "Нафтогаза" за поставленный газ, соответственно, без обязательного зачисления выручки от продажи газа Украине на счет "Газпрома" в уполномоченном банке.

Это, в свою очередь, позволяет "Газпрому" избежать возможных санкций за невыполнение требования законодательства об обязательном перечислении выручки за проданный газ на его счет в банке в случае, когда газ поставлен, но не оплачен.

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Сейчас при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны, за исключением отдельных случаев, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями заключенных договоров. За невыполнение в установленный срок этой обязанности предусмотрена административная ответственность.