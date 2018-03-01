Поражение "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже: за два года "Нафтогаз" сэкономит $21 миллиард

10:12, 01 марта 2018
Энергетика
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фото УНИАН

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Об этом заявляет пресс-служба "Нафтогаза".

"Минимальный годовой объем газа, который "Нафтогаз" должен покупать в течение 2018-2019 годов, уменьшен с 41,6 до 4 миллиарда кубометров, что сэкономит "Нафтогазу" 21,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение арбитража по контракту купли-продажи позволяет "Нафтогазу" заплатить на 1,8 миллиарда долларов меньше за газ, который был приобретен в 2014 и 2015 годах, по сравнению со старой контрактной ценой.

"Финансовый эффект от всех первичных и встречных требований сторон по обоим делам составляет 125 миллиардов долларов. Этот спор является крупнейшим в истории коммерческим арбитражем", - заявили в компании.

"Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков", - прокомментировал решение суда председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

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2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 милдлиарда долларов.

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Теги: #Стокгольмский арбитраж#Газпром и Нафтогаз