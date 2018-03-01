"Нафтогаз" намерен пересмотреть условия транзита российского газа

11:16, 01 марта 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Теперь надо пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу. "Нафтогаз" ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - заявил глава компании нефтегазового холдинга Андрей Коболев.

По информации пресс-службы, вчера, 28 февраля, компания получила окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое подтвердило юридические обязательства "Газпрома" выполнять транзитный контракт.

"Транзитный контракт был заключен на период с января 2009 года до 2019 года включительно. Согласованный контрактный объем транзита (110 миллиардов кубометров в год – УНИАН) составляет значительную часть потребностей Европы в газе, поэтому этот контракт имеет большое значение для европейских покупателей и потребителей. "Нафтогаз" рассчитывает, что транзит в Европу будет продолжаться, как и раньше", - прокомментировали в компании решение суда.

Также отмечается, что арбитраж не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на пересмотр, представленная "Нафтогазом" еще в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям.

"Суд также не удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре транзитного контракта в соответствии с европейским, украинским энергетическим и конкурентным законодательством, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины является делом украинских властей и не входит в компетенцию трибунала в этом деле", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

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