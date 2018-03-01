Замглавы Минэнергоугля Прокопив подал в отставку

Прокопив с августа 2014 года по март 2017 года занимал должность президента оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз". В апреле Прокопив был назначен заместителем главы Минэнергоугля.

Заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив подал в отставку, сообщил УНИАН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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"Заместитель министра энергетики Игорь Прокопив написал заявление об отставке. Заявление было написано им 27 февраля", - сообщил Билявский.

Он добавил, что на вакантное место Прокопива в Министерстве энергетики будет выдвинута кандидатура Валерия Ноздрина - члена команды Прокопива. Сейчас Ноздрин занимает должность внештатного советника министра и и.о. председателя правления нового оператора газотранспортной системы страны – "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Как сообщал УНИАН, Прокопив с августа 2014 года по март 2017 года занимал должность президента оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза". В апреле Прокопив был назначен замглавы Минэнергоугля.

Осенью 2016 года между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство "Укртрансгазом" компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода "Южный поток".

В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы "Укртрансгаза" Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержку среди членов набсовета.

10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе "Укртрансгаза" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 миллиарда гривень.