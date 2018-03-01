"Газпрому" ежедневно насчитывают $500 тысяч пени, пока он не выплатит Украине $2,6 миллиарда

В "Нафтогазе" ожидают, что уже в ближайшее время "Газпром" выполнит решение суда.

Российскому газовому монополисту компании "Газпром" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине, сообщил в ходе пресс-конференции коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Обязательство "Газпрома" заплатить эти средства начинается со вчерашнего дня, то есть уже сегодня начисляются проценты за то, что они не уплатили, и эти проценты превышают 0,5 миллиона долларов… Сегодняшний день пройдет уже не зря и 0,5 миллиона долларов "Нафтогаз" уже заработал", - сказал Витренко.

При этом он отметил, что, если "Газпром" не заплатит эту сумму – это будет беспрецедентным событием.

"Это будет беспрецедентным, когда не выполняется решение арбитража, а особенно в таком деле, которое все в мире видят, видят результат, следят, и это действительно будет скандал. Это будут такие последствия для репутации "Газпрома", что мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время они заплатят нам эти 2,56 с процентами", - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.