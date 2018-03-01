Глава «Укрнафты» заявляет об умышленном непродлении спецразрешений для компании со стороны Госгеонедр

По словам Роллинса, справедливости получается добиться только после длительной борьбы в судах.

Глава правления крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» Марк Роллинс заявляет о том, что Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа, и справедливости получается добиться только после долгой судебной борьбы.

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Об этом Роллинс заявил в ходе форума «Увеличение национальной добычи, диверсификации и надежности энергоснабжения путем реформ, прозрачности и модернизации».

«В середине 2017 года вопреки законодательству несколько лицензий не были продлены со стороны Госгеонедр, и только после долгой борьбы в судах мы смогли продлить действие этих лицензий», - сказал Роллинс.

Он добавил, что из-за подобных действий Госгеонедр компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.

«Мы потеряли добычу, потеряли импульс, который у нас был, произошла потеря налоговых отчислений из-за вопроса, от которого никто не выиграл», - отметил глава «Укрнафты»

Он напомнил, что после значительного падения добычи в 2015 году компания смогла стабилизировать добычу в 2016 году, а в первом полугодии 2017 года при очень ограниченных инвестициях добыча демонстрировала рост. Поэтому подобные действия Госгеонедр ставят под угрозу дальнейшие планы по наращиванию добычи.

При этом Роллинс подчеркнул, что при содействии со стороны государства в решении основных проблем компании, в том числе реструктуризации исторической налоговой задолженности, которая возникла из-за отказа «Нафтогаза» погашать долг перед «Укрнафтой» за газ компании, «Укрнафта» может в ближайшие годы удвоить объемы добычи.

Как сообщал УНИАН, из-за непродления действия спецразрешений на добычу нефти со стороны Госгеонедр, «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу на нескольких месторождениях в Сумской и Львовской областях. В результате жители восьми населенных пунктов остались без газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата.

Также компания сообщала, что вовремя и в полном объеме подала в Госгеонедр необходимые документы на продление 9 спецразрешений, при этом должностные лица Госгеонедр неоднократно отказывали в продлении срока действия лицензий. Для защиты своих интересов «Укрнафта» обратилась в суд, который встал на сторону компании.

По данным «Укрнафты», в 2017 году истекает срок действия 9 спецразрешений, в 2018-м – 27, а в 2019 году – еще 22 спецразрешений.

Глава крупнейшей газодобывающей гокомпании «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко также неоднократно заявлял о непрозрачной и неэффективной процедуре выдачи и продления лицензий на добычу углеводородов, что не позволяет госкомпании значительно наращивать добычу газа.

В то же время, разрешения на участки, разведку на которых проводила «Укрнафта», без проведения открытых конкурсов передаются частным компаниям.

Так, например, спецразрешение на разработку Свистунковско-Черноволуцкого месторождения в Полтавской области Госгеонедр без проведения конкурса и по заниженной стоимости продала малоизвестной компании «Аркона Газ-Энергия», которую связывают с юристами из команды президента Петра Порошенко, а «Укрнафте», контрольным пакетом акций которой владеет государство, было отказано из-за наличия долга по уплате налогов.

По данным Фискальной службы, «Укрнафта» заняла пятое место в списке крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года. Компания в прошлом году уплатила 10,5 млрд грн, тогда как в 2016 году – 8,8 млрд грн.