«Газпром» обиделся: отказался поставлять Украине газ, за который уже внесена предоплата

«Нафтогаз» считает отказ российского монополиста поставлять газ в марте нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает отказ российского газового монополиста компании «Газпром» поставлять Украине газ в марте нарушением решения Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба компании.

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«Компания расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. «Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения», - сказано в сообщении.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что, отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа.

«Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа», - отметил Коболев.

По словам Коболева, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила.

В «Нафтогазе» призвали европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.

«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока - 2», - подчеркнул глава компании.

Как сообщал УНИАН, с конца ноября 2015 года Украина отказалась от закупки газа у «Газпрома». В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт осуществлялся только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны по контракту на закупку газа. Этим решением арбитраж снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год.

«Нафтогаз» планировал начать закупки газа у «Газпрома» в марте этого года.

При этом «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за газ, поэтому поставки газа с 1 марта для «Нафтогаза Украины» осуществляться не будут.