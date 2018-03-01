"Нафтогаз" намерен получить от "Газпрома" $2,6 миллиарда деньгами, а не обещаниями

По словам коммерческого директора "Нафтогаза", бартер не имеет смысла, так как "Нафтогаз" на сегодня получает за транзит больше, чем тратит на импорт газа.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" намерен получить от российского газового монополиста "Газпрома" выигранные в Стокгольмском арбитраже 2,56 миллиарда долларов только в денежной форме и не согласен на вариант выплаты этих денег за счет будущих поставок в Украину российского газа.

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Об этом на пресс-конференции заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В первую очередь нас интересуют только деньги. Мы открыты к разным предложениям, но в условиях современного рынка, нам предлагать принцип "газ равно деньги" не стоит", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о том, согласится ли "Нафтогаз" получить от "Газпрома" выигранную в Стокгольмском арбитраже сумму не деньгами, а импортированным из России газом.

По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на сегодня украинская компания предоставляет услуги по транзиту российского газа на сумму, которая на 600 миллионов долларов в год больше расходов, которые могут быть затрачены на импорт российского газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине. При этом "Нафтогаз" российской компании ничего не должен.