Украина уже сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа с «Газпрома»

По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи.

Украина сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа Антимонопольного комитета с «Газпрома» в размере 172 млрд грн (около 6 млрд долл.) в зарубежных юрисдикциях.

Об этом сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко.

«Мы сформировали межведомственную комиссию по выполнению решения в международных юрисдикциях», - сказал Петренко.

По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи.

Петренко подчеркнул, что решение должно быть признано судами в международных юрисдикциях, а процесс может занять около года.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» в середине августа 2017 года направил в Верховный суд Украины кассационную жалобу о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 16 мая 2017 года, по которому Антимонопольный комитет выиграл дело против российской компании и оштрафовал ее за нарушения украинского антимонопольного законодательства на сумму 171,9 млрд грн.

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В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста «Газпром» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для ареста активов компании за рубежом.