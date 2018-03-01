"Поздравления с победой в Стокгольме": главу "Нафтогаза" оштрафовали на 8,3 миллиарда гривень
Государственная фиксальная служба Украины оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривень.
Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего постановления.
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«А вот и поздравление с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривень. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 миллиарда гривень «не позднее пятнадцати дней». Основание, указанное в тексте постановления, «не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов», - написал глава "Нафтогаза".
По его мнению, реальной причиной штрафа является отказ Коболева оплачивать контрабандные поставки природного газа российского "Газпрома" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.
28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.