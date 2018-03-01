"Поздравления с победой в Стокгольме": главу "Нафтогаза" оштрафовали на 8,3 миллиарда гривень

Коболев считает, что причиной штрафа является отказ оплачивать контрабандные поставки природного газа российского "Газпрома" на Донбасс.

Государственная фиксальная служба Украины оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривень.

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего постановления.

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«А вот и поздравление с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривень. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 миллиарда гривень «не позднее пятнадцати дней». Основание, указанное в тексте постановления, «не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов», - написал глава "Нафтогаза".

По его мнению, реальной причиной штрафа является отказ Коболева оплачивать контрабандные поставки природного газа российского "Газпрома" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.