Историческая победа в Стокгольме: «Нафтогаз» останется транзитером российского газа

По словам главы "Нафтогаза", арбитраж обязал «Газпром» в 2018-2019 годах платить украинской компании за транзит всего законтрактованного объема.

Стокгольмский арбитраж оставил Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в качестве контрагента российского газового монополиста «Газпрома» в контракте на транзит российского газа. Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Пока не будет изменений в контракт, что может стать следствием того, что украинский регулятор (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – УНИАН) заставит «Газпром» применить украинское законодательство, до тех пор контракт будет оставаться на «Нафтогазе». «Нафтогаз» будет контрагентом», - сказал Витренко.

По словам главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, нефтегазовый холдинг будет получать деньги за транзит в 2018-2019 годах.

«Право получать деньги за весь законтрактованный объем остается в контракте. Оно там будет еще оставаться как минимум два года. Мы должны воспользоваться этим правом для получения денег за транзит от российского «Газпрома». Это важный момент нашей победы, который будет монетизирован в существенную сумму денег», - сказал Коболев.

Также глава компании отметил, что арбитраж обязал «Газпром» в 2018-2019 годах платить за транзит всего законтрактованного объема (110 млрд куб. в год).

«Насколько я понимаю решение, то, что мы получили, не является классическим ship-or-pay (принципом «качай или плати», согласно которому компания, которая не прокачивает весь объем, должна оплачивать стоимость транзита всего законтрактованного объема – УНИАН). У нас, к сожалению, его не было в контракте, у нас есть некий оставшийся гибрид... Мы ожидаем, что в 2018-2019 годах "Газпром" или выполнит это условие, или мы таким же образом легко докажем это в трибунале и за гораздо более короткий срок эти деньги истребуем», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

Ранее также сообщалось, что доходы от транзита газа в 2017 году достигли 3 млрд долл., а вопрос передачи транзитного контракта к новому оператору был важен для проведения реформы разделения «Нафтогаза» и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.