В «Нафтогазе» рассказали, куда хотят направить выигранные у «Газпрома» миллиарды

Компания предлагает направить выигранные у российского монополиста 2,56 млрд долл. на увеличение добычи газа и повышение энергоэффективности.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает направить выигранные у «Газпрома» по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме 2,56 млрд долл. на увеличение отечественной добычи газа и повышение энергоэффективности на уровне потребителей.

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на слова главы компании Андрея Коболева.

«Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией», – цитирует Коболева пресс-служба.

В свою очередь коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что решение арбитража соответствует ожиданиям компании.

«Это решение соответствует нашим ожиданиям. Оно означает, что «Нафтогаз» может успешно развиваться дальше на благо народа Украины», – цитирует Витренко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.