Победа в Стокгольме: «Нафтогаз» готов отсудить у «Газпрома» иностранные активы

В «Нафтогазе» заявили, что они не будут ничего ждать, и уже потребовали от «Газпрома» заплатить выигранные 2,56 млрд долл.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украианы» готов отсудить у российского газового монополиста «Газпрома» иностранные активы, включая газ и газопроводы «Северный поток – 1, 2», если он не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража по выплате украинской компании 2,56 млрд долл.

Читайте также«Газпром» обиделся: отказался поставлять Украине газ, за который уже внесена предоплата

Об этом на пресс-конференции заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы предполагаем, что они будут бороться, как и любая другая сторона, которая оказалась бы на их месте. У нас также есть средства для этой борьбы – это принудительное взыскание денег. У «Газпрома» есть много активов в Европе, во всем мире. Мы давно уже их инвентаризировали, и мы будем сейчас работать в этом направлении», - сказал он.

Также Коболев считает, что, не выполняя решения суда, «Газпром» подрывает свою репутацию как надежного партнера, в первую очередь в глазах европейских компаний.

«Не выполняя решение трибунала, «Газпром» в очередной раз доказывает, что он является ненадежным партнером», - заявил глава «Нафтогаза».

По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, для того, чтобы отсудить у «Газпрома» иностранные активы, нужно обращаться в ту юрисдикцию (страну), где находятся эти активы, и в местном суде бороться за их взыскание.

«Фактически все европейские страны присоединились к Нью-Йоркской конвенции по выполнению международных решений… У европейских стран есть много активов «Газпрома» (газ, Nord Stream 2, 1), которые можно принудительно отсудить», - добавил Витренко.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли «Нафтогаз» просто ждать оплаты, Коболев ответил: «Мы ждать ничего не будем. Это не наш метод. Мы уже позвонили в «Газпром» и попросили нам что-то заплатить».

Коболев также добавил, что пока «Газпром» ничего не заплатил.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл.

По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом «Газпрому» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине. При этом, «Нафтогаз» российской компании ничего не должен.