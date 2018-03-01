Гройсман обещает, что через несколько лет цену газа будет определять рынок

Премьер отметил необходимость отмены государственного регулирования цен, однако подчеркнул важность социальной чувствительности этого вопроса.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ставит цель прийти к рыночному регулированию цен на газ через несколько лет.

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Об этом глава правительства заявил на 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

"Цель проста - чтобы через несколько лет рынок регулировал цены на газ... Но нужно учитывать социальную чувствительность этого вопроса", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, правительство находится в переговорах с Международным валютным фондом по модели приведения цены на газ к рыночному уровню и созданию эффективного рынка газа.

"Но подчеркиваю, социальная составляющая должна быть учтена", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

На сегодня предельная цена на газ для населения в Украине составляет 6,9 гривни за кубометр. Она состоит из цены газа как товара (определяется Кабмином) и стоимости его транспортировки (определяется Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).