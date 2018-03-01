«Нафтогаз» о победе в Стокгольме: «Газпром» может обжаловать решение, но сначала он должен заплатить

Решение арбитража является вступившим в силу по состоянию на вчера.

Российский газовый монополист теоретически может обжаловать решение Стокгольмского арбитража, но после того как выплатит Украине 2,56 млрд долл., сообщил в ходе пресс-конференции глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Теоретически такая возможность есть. Для этого «Газпрому» надо будет доказать нарушение процедуры трибунала. Это очень тяжело, и мне тяжело оценить вероятность такой ситуации, но даже начало этой процедуры не останавливает действие уже принятого решения, то есть решение является вступившим в силу по состоянию на вчера», - сказал Коболев.

«Риск пересмотра теоретически существует, но в цифровом значении мне тяжело сказать, сколько он составляет», - добавил он.

В свою очередь коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что «Газпром» сначала должен заплатить, а потом уже может обжаловать решение.

«Они должны заплатить сейчас, а потом уже обжаловать, что они там хотят», - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл.

По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом «Газпрому» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.