В Еврокомиссии надеются, что сегодняшние газовые переговоры будут последними

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется, что переговоры Украины, России и ЕС по решению спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, которые состоятся сегодня в Брюсселе, будут последними.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе журналистам перед началом переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сегодня наша следующая и, как я надеюсь, последняя встреча. Наши партнеры из Киева и Москвы уже здесь. Наша общая цель - прийти к промежуточному решению, зимнему пакету, чтобы решить вопрос безопасности поставок на следующую зиму - с сегодняшнего дня до марта 2015 года", - сказал Эттингер.

По его словам, нерешенными остаются несколько вопросов. "Во-первых, какая ценовая формула является приемлемой, чтобы прийти к рыночной цене", - сказал вице-президент ЕК.

Вместе с тем, Эттингер заметил, что вместо принципа "бери или плати" для новых объемов газа, которые Россия будет поставлять Украине, будет работать формула "плати и бери". "Предоплата будет необходимой", - пояснил он.

Читайте такжеУкраина готова оплатить России $1,4 млрд газового долга, но ждет результатов переговоровЕще одним вопросом он назвал финансовые возможности Украины в плане оплаты за новые поставки газа: «Это от трех до четырех миллиардов кубических метров в 2014 году…».

«Последний вопрос - какой может быть законодательная техническая структура, которая может быть приемлемой для обеих сторон», - добавил Эттингер.

Он также сообщил, что владеет информацией касательно brige credit для Украины, о котором говорила канцлер Германии Ангела Меркель, но отказался вдаваться в детали.

Как известно, «Нафтогаз» обязывается до конца октября выплатить 1,45 млрд долл. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года – еще 1,6 млрд. Таким образом, в целом в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд долл.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что никаких гарантий относительно оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

После последнего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-ЕС, который состоялся в Брюсселе 21 октября, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК "Нафтогаз" должны найти средства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк раньше заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежа за природный газ.