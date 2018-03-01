Гройсман после победы над «Газпромом» ожидает снижения цен на газ внутри страны

17:01, 01 марта 2018
Энергетика
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Гройсман надеется на снижение цен на газ / фото УНИАН

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на 14 ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Решение арбитража даст возможность «Нафтогазу» снизить стоимость транзита газа и даст возможность поиска более дешевых цен на газ, что позволит снизить стоимость внутри страны», - сказал премьер.

Премьер подчеркнул, что в Украине необходимо очень чувствительно подходить к формированию цены на газ.

"Моя цель - создание прозрачного рынка на всех этапах: добычи, транспортировки и поставки для населения. Не может быть никаких монопольных положений ни у кого", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

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Теги: #Стокгольмский арбитраж#цены на газ