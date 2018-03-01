Гройсман после победы над «Газпромом» ожидает снижения цен на газ внутри страны

Также, по его словам, решение Стокгольмского арбитража позволит «Нафтогазу» снизить стоимость транзита газа.

Решение Стокгольмского арбитража по спору Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», согласно которому последний должен выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл., позволит «Нафтогазу» снизить стоимость транзита газа по Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на 14 ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Решение арбитража даст возможность «Нафтогазу» снизить стоимость транзита газа и даст возможность поиска более дешевых цен на газ, что позволит снизить стоимость внутри страны», - сказал премьер.

Премьер подчеркнул, что в Украине необходимо очень чувствительно подходить к формированию цены на газ.

"Моя цель - создание прозрачного рынка на всех этапах: добычи, транспортировки и поставки для населения. Не может быть никаких монопольных положений ни у кого", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.