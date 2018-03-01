Порошенко: «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» в случае невыплаты долга

Президент поблагодарил команду "Нафтогаза", которая эффективно отстояла украинские национальные интересы.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в случае невыполнения российским газовым монополистом «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл., должен добиваться ареста активов «Газпрома».

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Об этом Порошенко сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня в Киеве.

Президент поблагодарил команду "Нафтогаза", которая эффективно отстояла украинские национальные интересы.

«Фактически означает, что" Газпром "должен выплатить в пользу "Нафтогаза" чуть больше двух с половиной миллиардов долларов», - отметил он.

Президент обратился к председателю «Нафтогаза», генеральному прокурору, министру юстиции, министру иностранных дел срочно собрать совещание.

«Если "Газпром" не заплатит этих денег - я так понимаю, он должен был начать это делать еще вчера, - НАК ("Нафтогаз") должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. Есть достаточно активов, которые в том числе задействованы как бы в «Северном потоке-2», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в Евросоюз и на покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов, при этом украинская компания ничего не должна.

В "Нафтогазе" также сообщили о намерении судиться за иностранные активы "Газпрома", например, в странах ЕС, если тот не будет выполнять решение арбитража.