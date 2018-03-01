Михаил Гончар: "Газпром" будет всячески пытаться оттягивать выплаты по решению Стокгольмского арбитража, но "Нафтогаз" может потребовать взыскать оплату в виде материальных активов "Газпрома" за рубежом

В судебном разбирательстве национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома» в отношении контракта от 2009 года поставлена точка. «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по последнему, транзитному иску, согласно которому «Газпром» обязан выплатить украинской НАК за невыполнение условий прокачки через украинскую территорию «голубого топлива» 4,63 млрд долл.

Как сообщил «Нафтогаз», по итогам двух арбитражных производств долг «Газпрома» составляет 2,56 млрд долл. Эта сумма вытекает из расчета того, что в декабре 2017 года, по решению Стокгольмского арбитража в отношении взаимных исков относительно контрактных принципов «купли-продажи» газа, «Нафтогаз» признан должным «Газпрому» около 2 млрд долл.

Обе стороны уже сделали заявления по поводу решения Стокгольмского арбитража. Что они значат и какого развития событий стоит ожидать, в интервью УНИАН рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзитному спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в пользу последнего, удовлетворив требования украинской стороны на 4,67 миллиарда долларов. Это - наша окончательная победа в судебных разбирательствах с «Газпромом»?

Никаких сомнений быть не может.

С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Но заплатит ли российский монополист?

«Газпромом» платить обязан. Но это не означает, что он будет делать это со 2 марта. Обычная для нас практика «Газпрома» - оттягивание. Он себя так не ведет только тогда, когда проигрывает арбитраж своим европейским партнерам. Как правило, он даже решает вопросы, не допуская арбитражного рассмотрения. В отношении Украины «Газпром» будет всячески пытаться оттягивать оплату. Но делать это бесконечно, не получится. Иначе «Нафтогаз» обратится с исковыми требованиями по поводу взысканий в виде материальных активов «Газпрома» за рубежом.

В решении Стокгольмского арбитража указываются сроки оплаты?

Не думаю, что сроки оплаты выставленных сумм указываются в решении суда. Но на основании арбитражного решения, стороны должны подписать соответствующие соглашения об урегулировании отношений в части, определенной арбитражем. То есть, стороны договариваются, как все будет происходить – или в виде разового перевода денег, или в виде натуральной поставки газа в определенный период в качестве компенсации. Либо и то, и другое в определенной пропорции по взаимной договоренности сторон.

В «Нафтогазе» заявили, что согласно «транзитному» решению Стокгольма, проценты, ввиду задержки выплаты, должен будет платить только «Газпром», НАК, которой был выставлен счет по первому иску, ничего российской компании уже не должна. Соответствует ли это действительности?

Если мы берем общий баланс, то - да. Но возможна некая заковырка. Контракт купли-продажи газа – это одно, а транзитный контракт – другое. Расчеты по ним идут отдельно. Стороны могут согласовать зачет долгов и обязательств между собой и придти к определенной сумме.

«Газпром» заявил, что выражает несогласие с решением арбитража и «будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством». Чего стоит ожидать?

Ничего «Газпром» не сможет сделать. Он только будет затягивать процесс выплат. Кстати, «Газпром» заявил, что арбитраж нарушил шведское хозяйственное право. Но это было заявлено для внутреннего потребления России – ну не может «великий «Газпром»» проигрывать такие дела. Поэтому нужно найти виновного. В данном случае - это шведы. Может, в Москве вспомнили про битву под Полтавой…

Какие они могут предпринять шаги для оттягивания выплат?

Возможно, когда изучат тысячу с лишним страниц решения арбитража, зацепки найдут. Как это было с делом «Юкоса», там претензии были к юрисдикции. В нашем случае ситуация другая - обе стороны в контракте согласились, что арбитром, если возникнут споры, будет Стокгольмский арбитраж. Поэтому, так или иначе, но его решение должно быть выполнено.

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование «Нафтогаза» относительно пересмотра тарифа на транзит в контракте с «Газпромом». Почему?

Думаю, ситуация связана с тем, что Стокгольмский арбитраж не удалось убедить, что у нас система тарифообразования и регуляторная политика независимые. То есть, не удалось доказать, что наша Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является независимой. А значит, и нет у нас независимой тарифной политики. Закон об этом принят согласно европейскому законодательству и европейской практике, но украинская практика еще не дает возможности сказать, что у нас эти принципы действуют.

Арбитраж также не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре транзитного контракта в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством. Что это значит?

Опять-таки, это означает, что «Нафтогазу» не удалось доказать, что в Украине существует независимая регуляторная политика. Это камень в тех, кто отвечает за это. Успехи «Нафтогаза» могли бы быть большими, если бы на деле в Украине все складывалось по-другому.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, компания намерена предложить «Газпрому» начать процесс пересмотра контракта с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательств. По вашему мнению, «Газпром» согласится на переговоры?

«Газпром» будет на это реагировать негативно. В лучшем случае, он может согласиться на изменение контракта сроком на год-два. Они хоть и планируют в следующем году ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», но это у них не получится. Поэтому «Газпрому» придется продлевать транзитные отношения с «Нафтогазом». Как выход – краткосрочные контракты. «Нафтогазу» вряд ли удастся переубедить «Газпром». Все могло получиться при участии Еврокомиссии. Но она заняла другую позицию, аморфную и неконкретную. Там доминирует немецкое влияние, немецкие компании, которые хотят продолжать сотрудничать с «Газпромом». Нужна консолидированная позиция Украины и Евросоюза, тогда бы получилось выдавить из «Газпрома» определенные объемы транзита.

В «Нафтогазе» также заявили, что ожидают ускорения реформы украинского рынка газа после вынесенного шведским судом решения. Как это взаимосвязано?

В принципе, логика в этом есть. Выигрыш в Стокгольмском арбитраже по первому и второму искам связан с тем, что мы строили позицию защиты и претензий к «Газпрому» на основании рыночных подходов, реалий европейского рынка. Арбитражем это было воспринято, как реализация в Украине реформы европейского образца. Особенно это сработало по контрактному иску. То есть, решение Стокгольмского арбитража подтолкнет Украину к завершению реформы газового рынка по европейскому образцу. Другое дело, что на сегодня у нас нет двигателей этой реформы.

Да и в Европе все случилось не вдруг. Там этот процесс был длинным – двадцать лет. Он стартовал в 1998 году. С тех пор были приняты три энергопакета относительно правил на рынке газа, сейчас готовится четвертый. Должно пройти три-пять лет, чтобы у нас стало так, как в Европе сейчас.

Оксана Павловская