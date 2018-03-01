«Нафтогаз» предлагает ввести ограничение на потребление газа

Данные меры необходимы из-за значительного похолодания и действий «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта, несмотря на предоплату.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года, несмотря на предоплату, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Что предлагается? Есть план действий, утвержденный приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые имеют альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды, и приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мер должно хватить, для того чтобы не создавать дефицит газа в системе и исключить ситуацию, к которой, как мы считаем, «Газпром» нас подталкивает, чтобы воспользоваться транзитными потоками газа», - сказал Коболев.

«Я предлагаю Министерству энергетики запустить этот план в действие начиная с субботы, третьего числа. На второе число у нас ресурс газа сейчас закупается, он сравнительно дорогой, но мы его перекроем. Суббота-воскресенье – это та зона риска, за которую мы переживаем технологически», - добавил он, отметив, что после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что юридически Украина имеет право использовать газ, который идет из России, так как он оплачен. При этом проблема заключается в том, что именно таких действий ожидает «Газпром», «чтобы с точки зрения пиара сказать европейцам: смотрите, снова берут российский газ».

Коболев сообщил, что такая ситуация вызвана значительным похолоданием в последние дни, из-за чего в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта.

«При этом мы все равно ожидаем, что приблизительно 10 млн куб. м газа в сутки будет ожидаемым дефицитом, который мы сейчас перекрыть не можем», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

В конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

Вчера, 28 февраля, «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.