Украина предупредила ЕС о возможной кризисной ситуации в энергетике из-за действий "Газпрома" - МИД

Дипломаты инициируют трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

Украина направила Европейскому Союзу ноту о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике с целью обеспечения транзита газа в Украину и страны ЕС из-за снижения российским газовым монополистом «Газпром» давления на входе в украинскую газотранспортную систему.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

«Сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решения Стокгольмского арбитража являются угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС», - подчеркнула Зеркаль.

«Газпром» в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не получится!», - добавила она.

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"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике, в соответствии со статьей 340 и приложением 26 Соглашения об ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - проинформировала Зеркаль.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам от 2009 года: на транзит российского газа в Евросоюз и на покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за 1 тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны по принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долларов.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

После получения решения суда сегодня утром, 1 марта, «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни одного дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.