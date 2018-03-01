СНБО поручил инициировать арест активов «Газпрома» в случае невыполнения им решений арбитража

Также Совет нацбезопасности и обороны поручил принять меры для бесперебойных транзитных поставок газа в Европу.

Совет национальной безопасности и обороны поручил инициировать арест активов ОАО «Газпром» в Украине и за рубежом в случае невыполнения им решений Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, такое решение было принято сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

По информации председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрея Коболева, Россия старается не выполнять решения Стокгольмского арбитража и провоцирует энергетический кризис в Украине, снизив давление в транзитном газопроводе.

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«В связи с этим было поручено инициировать арест активов ОАО «Газпром» в Украине и за рубежом в случае невыполнения им решений Стокгольмского арбитража и принять другие меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и бесперебойных транзитных поставок газа в Европу в условиях низких температур», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам от 2009 года: на транзит российского газа в Евросоюз и на покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за 1 тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны по принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долларов.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

После получения решения суда сегодня утром «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни одного дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.