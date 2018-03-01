Сорвать Путину план "газового шантажа": Коболев предлагает украинцам снизить температуру в помещениях

Газотранспортная система Украины сейчас работает на максимальном уровне нагрузки из-за несоблюдения "Газпромом" контрактного давления газа на входе в украинскую ГТС.

Глава Национальной акционерной компаний «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предлагает украинцам сократить температуру в помещениях на один-два градуса для того, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике и не дать президенту России Владимиру Путину реализовать свой план "газового шантажа".

Об этом Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Газа у нас достаточно, у нас большая «подземка» (запасы в подземных хранилищах газа - УНИАН). Проблема, которая у нас возникает, заключается в том, что из-за падения давления на входе в систему нам очень тяжело поддерживать и транзит, и внутренне потребление. Система сейчас работает на максимальном уровне нагрузки. О чем мы бы предлагали подумать потребителям, – это их добрая воля, но чтобы не дать Путину реализовать свой план газового шантажа, есть очень простая мера – на один градус уменьшить температуру днем и на два – ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения», - сказал Коболев.

Читайте такжеОшибка на сотни миллионов: действия "Газпрома" позволили Украине не выполнять правило "бери или плати"

Он отметил, что эти меры незначительно повлияют на комфорт или производительный процесс, но позволят сократить суточное потребление на 8-10%.

«Этого будет достаточно, чтобы вернуть режим системы в комфортный и спокойный. Сейчас этот режим стоит нам не только нагрузки работников, но и дополнительных потерь газа, которые также будут переданы «Газпрому» для оплаты, но, с точки зрения избежания кризисной ситуации и с точки зрения нас, как потребителей, которые умеют себя контролировать, – это была бы очень полезная мера для всей страны», - отметил глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

В конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

После получения решения суда сегодня утром «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни одного дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.