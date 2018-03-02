В этом году "Газпром" каждый день нарушал контракт на транзит газа в Европу - "Укртрансгаз"

По данным компании, сегодня давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до наименьшего значения в этом году.

Российский газовый монополист «Газпром», который транспортирует природный газ через территорию Украины в страны ЕС, ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора «Укртрансгаз».

Читайте такжеСорвать Путину план "газового шантажа": Коболев предлагает украинцам снизить температуру в помещениях«В 2018 году «Газпром» ни единого раза не выполнял условия контракта на транзит газа по территории Украины», - сообщили в компании, добавив, что давление газа на входе в украинскую ГТС на газоизмерительной станции «Суджа» (на границе Сумской области) в январе-феврале составляет 51-59 кг на кв. см, тогда как согласно транзитному контракту, давление должно находится на уровне 60-65 кг на кв. см.

«Сегодня давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кг на кв. см», - отметили в «Укртрансгазе».

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляла о систематических нарушениях «Газпромом» условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В «Нафтогазе» предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

При этом, несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, Украина продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

По итогам 2017 года Украина транспортировала в страны Европы рекордное за несколько последних лет количество российского газа - 93 млрд куб. м.