Украина и Европейский инвестбанк хотят реализовать 4 проекта на €850 млн

Украина и Европейский инвестиционный банк намерены реализовать 4 инфраструктурных инвестиционных проекта, включая проект технического переоснащения магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», на общую сумму 850 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи заместителя министра Игоря Веремия с главой представительства ЕИБ в Украине Лилией Чернявской.

«В ходе встречи стороны обсудили первоочередные задачи подготовки четырех проектов, направленных на модернизацию энергетической и муниципальной инфраструктуры, а именно: реконструкцию, капитальный ремонт и переоснащение магистрального газопровода «Уренгой – Помары - Ужгород», на внедрение энергосберегающих технологий в учебных заведениях, на развитие малого и среднего предпринимательства и общее восстановление экономики», - сообщили в Минэкономразвития.

В то же время, в Министерстве не уточнили период возможной реализации проектов.

Читайте такжеЕИБ хочет вложить в экономику Украины €3 млрдЕвропейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2013 года составлял 273 млрд евро. За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился вчетверо. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре. В настоящее время Банк рассматривает возможность финансирования 9 проектов в государственном секторе и 7 проектов – в частном секторе.